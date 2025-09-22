"Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους" – 362 τροχονομικοί έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο εκστρατείας της «Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους», πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 15-09-2025 έως 21-09-2025, 362 τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων ATV (γουρούνες) και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), διότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος.

«Η ασφάλεια δεν είναι ατομική υπόθεση. Κράνος και στον συνεπιβάτη», καθώς κάθε αναβάτης έχει ευθύνη όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον συνεπιβάτη του. Το κράνος, ως σύμβολο υπευθυνότητας, είναι μια πράξη φροντίδας και σεβασμού προς τη ζωή – τη δική σου και των άλλων.

Πιο συγκεκριμένα:

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών διενήργησαν -12- ελέγχους και βεβαίωσαν – 1 – παράβαση, σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς διενήργησαν – 72 – ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, καθώς και αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Βοΐου και Σερβίων Κοζάνης διενήργησαν συνολικά – 204 – ελέγχους και βεβαίωσαν συνολικά – 7 – παραβάσεις, εκ των οποίων – 5 – παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, -1- παράβαση σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα) και – 1 – παράβαση σε οδηγό οχήματος ATV (γουρούνα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας, του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου και της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) Φλώρινας διενήργησαν συνολικά –74– ελέγχους και βεβαίωσαν –7– παραβάσεις, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει :

για τον οδηγό, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών,

για τον επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ

, πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο., πρόστιμο 30 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.