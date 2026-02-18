Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί οδηγοί λεωφορείου στην Κακαβιά

Συνελήφθησαν στις 16-02-2026 πρώτες πρωινές ώρες στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς και Συνοριακής Φύλαξης Πωγωνίου δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά παράτυπου μετανάστη.

Επιπλέον, συνελήφθη αλλοδαπός, που κατηγορείται για παράνομη επανείσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Τίρανα, με οδηγούς τους δύο αλλοδαπούς, βρέθηκε ανάμεσα στους επιβάτες ο παραπάνω αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου, όπως προέκυψε, είχε επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος ενός εκ των οδηγών εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις και ειδικότερα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με ποινή φυλάκισης (4) ετών για «κλοπή» και του Πρωτοδικείου Λάρισας, με ποινή φυλάκισης (1) έτους και χρηματική ποινή (3.000) ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στην κατοχή των δύο οδηγών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά χρηματικό ποσό -2.000- ευρώ και -4- κινητά τηλέφωνα.

Άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πωγωνίου.