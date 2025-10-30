Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη…

Συνελήφθησαν την 29-10-2025 το βράδυ στη Δράμα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας δύο ημεδαποί, διότι όπως προέκυψε την 27-10-2025 εισήλθαν σε κατάστημα στην Δράμα και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του χρηματικό ποσό, ενώ την 28-10-2025 ο ένας εξ΄ αυτών εισήλθε στο ίδιο κατάστημα και αφαίρεσε χρήματα, μέρος των οποίων παρέδωσε στον δεύτερο δράστη.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων, το οποίο αποδόθηκε στον δικαιούχο του, ενώ επιπλέον συνελήφθη μία ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου της.

Πηγή: thraki.com.gr