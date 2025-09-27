Μια σύλληψη από το ελληνικό FBI για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, 34χρονος ημεδαπός σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με τη δράση του ανωτέρω στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, όπου ο κατηγορούμενος κατελήφθη στην οικία του, να κατέχει δέμα, το οποίο περιείχε κοκαΐνη, βάρους -33- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.