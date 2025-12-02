Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας

Στο πλαίσιο διενέργειας εντατικών τροχονομικών ελέγχων, συνελήφθη ημεδαπός προχθες (30-11-2025) το βράδυ στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, υπό την επίδραση οινοπνεύματος (μέθη).

Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί πρόσφατα (την 17-11-2025) για χρονικό διάστημα -30- ημερών, από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας, για άλλη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (για μη χρήση προστατευτικού κράνους).

Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.