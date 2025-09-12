Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, συνελήφθη προχθες (10 Σεπτεμβρίου 2025) το βράδυ, ένας ημεδαπός άνδρας, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργεί 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 55 έως 200 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, κατασχέθηκαν αλλά 9 κομμένα δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργειά τους.

Στην κατοχή του και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 41,19 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον από την οικία του κατασχέθηκε εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την εσωτερική καλλιέργεια κάνναβης (λαμπτήρες, ανεμιστήρας, αφυγραντήρας κ.α.).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.