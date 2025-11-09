Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου

Συνελήφθη, προχθες (7-11-2025) το μεσημέρι στην Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών από τον δράστη, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και στο πλαίσιο έρευνας, κατελήφθη να κατέχει συνολικά:

συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -153,55- γραμμαρίων,

-3- συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -254,7- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά,

-1- κυνηγετικό όπλο (δίκαννο), άνευ σχετικής αδείας οπλοκατοχής σε ισχύ,

-1- μεταλλικό σουγιά,

το χρηματικό ποσό των -1.088,82- ευρώ,

-1- κινητό τηλέφωνο &

-9- κυνηγετικά φυσίγγια,

τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.