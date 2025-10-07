Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας

Συνελήφθη, προχθες (05-10-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης.

Ειδικότερα, ημεδαπή γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παριστάνοντας τον λογιστή και με το πρόσχημα ότι επίκειται έλεγχος της εφορίας στην οικία της, της ζήτησε να τοποθετήσει σε σακούλα όσα χρήματα και χρυσαφικά είχε στην οικία της και ακολούθως, να τα παραδώσει «δήθεν» σε υπάλληλο της εφορίας.

Αφού αντιλήφθηκε τη σε βάρος της επιχειρούμενη απάτη, ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η καταβολή των χρημάτων και των χρυσαφικών σε απεσταλμένο άτομο.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψη του ανωτέρω έξω από την οικία της γυναίκας.

Από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκε -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.