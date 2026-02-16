Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης

Συνελήφθη, χτες (15-02-2026) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, από κλιμάκιο αστυνομικών αρμοδίων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου και στελεχών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι επετράπη η πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο άτομο.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.