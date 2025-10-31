Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης

Συνελήφθη, προχθες (29.10.2025) το μεσημέρι, σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 47χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο ανωτέρω, δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Προχθες (29.10.2025) το μεσημέρι, ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -1- κιλού και -41,3-γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-1- κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

το χρηματικό ποσό των -2.200- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.