Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ηρακλείου

Συνελήφθη προχθες (05.08.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και φθορές στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, προχθες (05.08.2025) πρωινές ώρες άγνωστος παραβίασε σταθμευμένο όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπής στο Ηρακλειο και αφαίρεσε από αυτό διάφορα προσωπικά αντικείμενα, ραδιοκασετόφωνο και πλαστικά τμήματα του οχήματος συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός ο οποίος αναζητήθηκε , εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.