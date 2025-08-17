Μία όμορφη συνάντηση Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. με νεαρούς ομογενείς - ΦΩΤΟ

Την παραμονή της εορτής της Παναγίας, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. έζησαν μια όμορφη και συγκινητική στιγμή.

Μια παρέα νέων παιδιών, ομογενείς δεύτερης γενιάς από την Αγγλία, τους πλησίασε με χαμόγελο και τους ζήτησε να βγούν όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία.

Με ενθουσιασμό τους μίλησαν για την αγάπη τους προς την Ελλάδα και για το πόσο σημαντική είναι για εκείνους η διατήρηση των δεσμών με την πατρίδα, ακόμη κι αν ζουν μακριά.



Η ΟΠΚΕ, πέρα από την καθημερινή της δράση στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, βρίσκεται πάντα κοντά στην κοινωνία και στη νέα γενιά, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Στιγμές σαν κι αυτή, ιδιαίτερα σε ημέρες με τόσο βαθύ συμβολισμό, μας υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο καθήκον, αλλά και γέφυρα επικοινωνίας με τους ανθρώπους.