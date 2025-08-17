Βρετανία: Αστυνομικίνες σε μυστική αποστολή

Η Αστυνομία του Σάρεϊ στη Βρετανία εφαρμόζει νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενάντια στην παρενόχληση γυναικών που τρέχουν σε δημόσιους χώρους.

Γυναίκες αστυνομικοί ντύνονται με αθλητικά και τρέχουν σε δημόσιους χώρους, ενώ υποστηρίζονται από ομάδες συναδέλφων που επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Διαβάστε επίσης

'Is prowling for catcallers really the best use of police time?' Fury as...

Αστυνομικοί προειδοποιούν τους άντρες να μην παρενοχλούν γυναίκες joggers

Η αξιωματικός Άμπι Χέιγουορντ, που συμμετέχει εθελοντικά, περιέγραψε ότι η παρενόχληση, που ποικίλλει και μπορεί να είναι από απλά κορναρίσματα και φωνές μέχρι προσβλητικές χειρονομίες, είναι συχνό φαινόμενο και πρέπει να αναγνωριστεί ως πρόβλημα. «Μας παρενοχλούν λεκτικά. Μας κορνάρουν. Οι άνθρωποι επιβραδύνουν απλώς για να κοιτάξουν - ή σκύβουν έξω από το παράθυρο για να φωνάξουν κάτι. Είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά είναι παρενόχληση και πρέπει να αναγνωριστεί ως τέτοιο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

Σε πρόσφατη περιπολία, μαζί με μία ακόμα αστυνομικό, δέχθηκαν παρενόχληση μέσα σε λίγα λεπτά από έναν άνδρα σε ένα βαν, ο οποίος κορνάρισε και έκανε χειρονομίες έξω από το παράθυρό του. Δύο άνδρες σε ένα βαν συνελήφθησαν επίσης από τους αστυνομικούς – και ζήτησαν συγγνώμη.

Η Χέιγουορντ τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι προάγγελος πιο σοβαρών περιστατικών ή απλώς αποτέλεσμα άγνοιας, την οποία οι αστυνομικοί επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μέσω παρεμβάσεων. «Εδώ έρχονται οι παρεμβάσεις μας: να σταματήσουμε πιθανούς επαναλαμβανόμενους παραβάτες ή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι εντάξει. Η αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι πραγματική - μιλάμε για γυναίκες που τις φτύνουν, τις παρακολουθούν, τις παρενοχλούν, ενώ απλώς τρέχουν έξω. Eίναι απλώς φρικτό», είπε.

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής Τζον Βέιλ προειδοποίησε ότι τέτοιες πράξεις δεν θα γίνονται ανεκτές και κάλεσε τους άνδρες να σκεφτούν αν θα ήθελαν να αντιμετωπίζονται έτσι οι δικές τους μητέρες, αδελφές ή σύντροφοι. Τόνισε τέλος, ότι οι άνδρες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι η αστυνομία θα παρακολουθεί. «Δεν ξέρετε αν η γυναίκα που παρενοχλείτε είναι αστυνομικός - και αυτό είναι το θέμα και θέλουμε οι άνθρωποι να το σκεφτούν δύο φορές πριν ενεργήσουν έτσι», είπε.

Πηγή: iefimerida.gr