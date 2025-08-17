Επίδομα παιδιού: Πόσες οικογένειες το χάνουν

Σημαντική μείωση καταγράφεται φέτος στον αριθμό των δικαιούχων για το επίδομα παιδιού, αφού περίπου μία στις πέντε οικογένειες μένει εκτός παροχής σε σχέση με το 2024.

Δείτε όλα όσα επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολύτεκνων Ελλάδος:

Χωρίς επίδομα τέκνου 1 στις 5 οικογένειες που πέρσι ήταν δικαιούχοι! Αυτά συμβαίνουν όταν τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια από το 2018 ως σήμερα – επτά (7) χρόνια μετά !!

Από τα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προκύπτει ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος για τον Ιούλιο ήταν 488.735, ενώ τον Μάιο του 2025 ήταν 512.917 και ένα χρόνο πριν (Μάιο 2024) 604.293.

Η ΑΣΠΕ είχε ενημερώσει την Κυβέρνηση, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019, ότι το επίδομα τέκνων (Α21) του ΟΠΕΚΑ πρέπει να αυξηθεί για να υπηρετεί σωστά τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε. Από τότε που καταργήθηκε το επίδομα πολυτέκνων και τριτέκνων για να μοιραστεί σε όλες τις οικογένειες με παιδιά, 2018, το επίδομα αυτό δεν έχει καν τιμαριθμοποιηθεί! Δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά τον πληθωρισμό, τόσο ως προς τα εισοδηματικά του κριτήρια, όσο και ως προς το ύψος του επιδόματος που λαμβάνουν οι οικογένειες.

Να σημειωθεί ότι το επίδομα τέκνων λανθασμένα λαμβάνεται υπόψη στον ετήσιο εισόδημα της οικογένειας αποκλείοντας του δικαιούχους που είναι κοντά στα εισοδηματικά όρια άλλων βοηθημάτων και παροχών όπως τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών!

Αυτά συμβαίνουν όταν το κόστος ζωής αυξάνει συνεχώς, οι οικογένειες προσπαθούν εναγωνίως να αυξήσουν το εισόδημά τους, αλλά χάνουν το επίδομα με το οποίο στηρίζουν τις αυξημένες ανάγκες ανατροφής και διατροφής των παιδιών τους! Και μετά, ακούγονται διάφορα «ωραία» στο δημόσιο διάλογο του τύπου «τα επιδόματα δεν ασκούν καμία ουσιαστική επίδραση στην δημογραφική και οικογενειακή πολιτική».

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο οφείλουν να παρουσιάσουν ένα συνολικό σχέδιο στήριξης της οικογένειας και δημογραφικής ανάταξης της χώρας, να διαβουλεύονται με την Συνομοσπονδία μας που έχει προτείνει δεκάδες μέτρα και δράσεις χωρίς ποτέ να λαμβάνει κάποια απάντηση, να στηρίξουν τις οικογένειες, και ειδικά τις εντελώς ξεχασμένες πολύτεκνες οικογένειες, πριν τα δημογραφικά μεγέθη της χώρας την κατατάξουν οριστικά και αμετάκλητα στις προς εξαφάνιση χώρες της Ευρώπης και στις λιγότερο φιλικά διακείμενες προς τις οικογένειες με παιδιά!