Μεταθέσεις Αξιωματικών - ΦΩΤΟ: Αλλαγή σκυτάλης σε Αστυνομικό Τμήμα. Συγκινητική τελετή παράδοσης – παραλαβής

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η τελετή Παράδοσης – Παραλαβής στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, με τον απερχόμενο διοικητή να αποχαιρετά συγκινημένος και τον νέο να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, παρουσία αρχών και φορέων

Σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο φακός του «Διαsosτε» κατέγραψε την – φορτισμένη συναισθηματικά, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις – Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής στο πλήρως ανακαινισμένο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες, όπου ο αποχωρών Διοικητής, Μανώλης Καρανδινός, παρέδωσε συγκινημένος τη σκυτάλη στον «καινούργιο» Κωνσταντίνο Βαρδάκη, παρουσία του Μητροπολίτη Γορτύνης & Αρκαδίας, Μακαρίου, και του Δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Διαβάστε επίσης

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγόμενος από το Ζαρό, Μανώλης Καρανδινός, τέως πλέον Διοικητής του Α.Τ. Φαιστού:

«Ήρθα με “κλάματα” σε μια θέση που κλήθηκα να υπηρετήσω, έχοντας πολλές επιφυλάξεις για το τι θα αντιμετωπίσω, και φεύγω πάλι με κλάματα, αλλά αυτή τη φορά συγκίνησης για το Τμήμα και τους συναδέλφους που αφήνω πίσω μου…».

iraklionews.gr με αναφερόμενη πηγή: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά