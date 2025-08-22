"'Έφυγε" 49χρονος Αστυνομικός

Βαρύ είναι το πένθος στο Μεσολόγγι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του αντιδημάρχου Έργων-Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως, Μιχάλη Μπιλάλη..

«Έφυγε» στα 49 του χρόνια, μετά από άνιση «μάχη» με την «επάρατη» νόσο. «Μάχη» που αν και έδωσε με μεγάλη γενναιότητα τα τελευταία χρόνια, δεν κατόρθωσε να κερδίσει.

Ήταν αστυνομικός στο επάγγελμα, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Μεσολογγίου, κατέχοντας τα τελευταία δύο χρόνια θέση αντιδημάρχου.

Είχε ενεργό ανάμειξη και στα αθλητικά δρώμενα του τόπου, καθώς είχε διατελέσει επί τριετίας και πρόεδρος της ΑΕ Μεσολογγίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, αύριο 23/8, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου.

Η ΑΕ Μεσολογγίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Μαύρη μέρα για την οικογένεια της ΑΕΜ η σημερινή, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο Μιχάλης Μπιλάλης.

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΜ και μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του συλλόγου, δεν είναι πια μαζί μας.

Αν ο όρος «στρατιώτης της ΑΕΜ» μπορεί ποτέ να προσωποποιηθεί, είναι δεδομένο πως θα έχει τη μορφή του ανυπέρβλητου Μιχάλη μας. Πάντα κοντά στην αγαπημένη του ΑΕΜ, δεν σταμάτησε λεπτό να την υπηρετεί από διαφορετικά πόστα, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, πρωτάθλημα, κύπελλο και άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Πάνω απ’ όλα όμως, μαχητής της ζωής!

Πρόεδρε σε ευγνωμονούμε για όσα πρόσφερες με τόσο πάθος και σεμνότητα στο σύλλογο, αλλά και στην πόλη που λάτρευες, το Μεσολόγγι σου…

Η ΑΕ Μεσολογγίου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μιχάλη Μπιλάλη.

Μιχάλη μας, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες…»

Ο Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης σε συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

Με οδύνη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του αντιδημάρχου της Ι.Π.Μεσολογγιου Μιχάλη Μπιλάλη.

Το κενό που αφήνει στη τοπική κοινωνία της πόλης μας τεράστιο. Θα θυμόμαστε για πάντα το έργο που επιτέλεσε τόσο όσο αντιδήμαρχος όσο και ως πρόεδρος της Α.Ε.Μ αλλά και ως αστυνομικός.

Ο Γ.Σ.Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολογγίου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Θα μας λείψεις φίλε Μιχάλη.

