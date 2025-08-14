Μεταθέσεις Αστυνομικών: Βουλευτής φέρνει το ζήτημα στη Βουλή

Ο κ. Ξανθόπουλος διαβίβασε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη υπόμνημα του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσε ως Αναφορά στη Βουλή υπόμνημα του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα τις μεταθέσεις αστυνομικών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας.

Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι η διαδικασία των μεταθέσεων δεν βασίστηκε στις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ καταγράφονται περιπτώσεις μετακινήσεων που, σύμφωνα με το Σωματείο, οδήγησαν σε μείωση προσωπικού σε τμήματα με αυξημένες ανάγκες και ενίσχυση άλλων τμημάτων χωρίς αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Το Σωματείο ζητά την επανεξέταση και ακύρωση των αποφάσεων, επικαλούμενο την ανάγκη διαφάνειας, ισονομίας και προστασίας του κύρους των θεσμών. Ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό ενημέρωση για τις ενέργειες που θα αναληφθούν.

