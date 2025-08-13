ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: Κινητοποίηση – διαμαρτυρία Αστυνομικών μπροστά στην είσοδο Αστυνομικής Διεύθυνσης

Το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί κινητοποίηση – διαμαρτυρία στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας.

Ημέρα διενέργειας της συνεδρίασης του συμβουλίου, που θα εξετάσει τις ενστάσεις των αστυνομικών που μετατέθηκαν.

Το Σωματείο θεωρεί ότι ο τρόπος που μετατέθηκαν είναι πρωτοφανής και άδικος αφού έγινε χωρίς αίτηση τους και χωρίς την συγκατάθεση τους.

Ζητά την άρση της απόφασης και την επιστροφή στην ομαλότητα.

“Δέκαέξι συνάδελφοι μας μετατέθηκαν χωρίς αίτηση και χωρίς τη συγκατάθεση τους .

Αυτό δεν είναι απλώς άδικο. Είναι χτύπημα στη διαφάνεια, στην ισονομία και στην αξιοκρατία.

Το συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με αυτή την πρωτοφανή και απαράδεκτη απόφαση, μας γυρίζει χρόνια πίσω”

ανέφερε σε δήλωση της στον ALPHA NEWS η πρόεδρος του Σωματείου Μαρία Ζαχοπούλου.

