PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Μετατέθηκε μετά από δύο χρόνια ένας έμπειρος και αποτελεσματικός Αξιωματικός

1
10:19 | 21/01/2026

Αποχώρησε χθες Τρίτη από τη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Καβάλας ο Πύραρχος κ. Αντώνης Χρηστίδης.

Ήταν στη θέση για δύο χρόνια. Με μετάθεση θα συνεχίσει να εργάζεται αλλά σε θέση στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης

Όσο καιρό βρίσκονταν στην περιοχή έδειξε μεγάλη διάθεση συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς. Αποτελεσματικός και έμπειρος, είχε ουσία και στον σχεδιασμό αλλά και στα διάφορα περιστατικά. Ειδικά τα Καλοκαιρινά. Του ευχόμαστε να έχει πρόοδο στην Πυροσβεστική και να τον δούμε ακόμη και αρχηγό!

Πηγή:  proininews.gr 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis