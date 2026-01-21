Μετατέθηκε μετά από δύο χρόνια ένας έμπειρος και αποτελεσματικός Αξιωματικός

Αποχώρησε χθες Τρίτη από τη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Καβάλας ο Πύραρχος κ. Αντώνης Χρηστίδης.

Ήταν στη θέση για δύο χρόνια. Με μετάθεση θα συνεχίσει να εργάζεται αλλά σε θέση στη Θεσσαλονίκη.

Όσο καιρό βρίσκονταν στην περιοχή έδειξε μεγάλη διάθεση συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς. Αποτελεσματικός και έμπειρος, είχε ουσία και στον σχεδιασμό αλλά και στα διάφορα περιστατικά. Ειδικά τα Καλοκαιρινά. Του ευχόμαστε να έχει πρόοδο στην Πυροσβεστική και να τον δούμε ακόμη και αρχηγό!

Πηγή: proininews.gr