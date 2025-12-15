Μεταστέγαση Αστυνομικού Τμήματος σε σύγχρονο κτίριο 263 τ.μ. - Έργο προϋπολογισμού 330.000 ευρώ

Ανακοίνωση του Δήμου Στυλίδας:

Ένα χρόνιο αίτημα παίρνει σάρκα και οστά! Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 υπογράφηκε η σύμβαση για τη μεταστέγαση του Α.Τ. Στυλίδας σε σύγχρονο κτίριο 263 τ.μ. στον οικισμό «ΣΤΥΛΙΔΑ Ι», που παραχωρήθηκε γενναιόδωρα από τη ΔΥΠΑ.

Έπειτα από αρκετά χρόνια εγκατάλειψης, ως Δήμος το θέσαμε ως θέμα άμεσης προτεραιότητας και χάρη στις συντονισμένες ενέργειες και τις άψογες συνεργασίες, το κτίριο ανακαινίζεται και αποκτά την πρέπουσα σημασία και λειτουργικότητα που του αξίζει – μεταμορφούμενο σε άρτιο χώρο για την εξυπηρέτηση και την ενίσχυση της ασφάλειας όλου του Δήμου Στυλίδας!

Με προϋπολογισμό 330.000 ευρώ, το έργο προχωρά γοργά και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών μηνών – με ενισχυμένη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες για τους αστυνομικούς μας!

Η συνεργασία νικάει πάντα! Αυτή η επιτυχία είναι καρπός της άψογης συνεργασίας Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ΔΥΠΑ και Δήμου Στυλίδας, με καθοριστική συμβολή του Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Αποστόλου. Ήταν επίσης διαρκές αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας από το 2018.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου δηλώνει: «Με χαρά χαιρετίζω την υπογραφή της σύμβασης για το νέο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Βουλευτή Χρήστο Σταϊκούρα, τη ΔΥΠΑ και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν ώστε το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας να αποκτήσει τον δικό του σύγχρονο χώρο. Οι συνεργασίες αποδίδουν πάντα: τα αποτελέσματα είναι εμφανή και χρήσιμα για τον τόπο μας. Συνεχίζουμε μαζί για μια Στυλίδα πιο ασφαλή και δυνατή!»

Ο Νίκος Τριανταφύλλης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρόληψης Παραβατικότητας και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, προσθέτει: «Το νέο Αστυνομικό Τμήμα θωρακίζει την περιοχή μας και αναβαθμίζει δραστικά την ασφάλεια για κάθε πολίτη, οικογένεια και επαγγελματία!»

Ο Δήμος Στυλίδας συνεχίζει δυναμικά δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία για έναν Δήμο πιο ασφαλή, πιο ζωντανό και πιο φιλόξενο από ποτέ!