Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με αλλαγή ανώτατου ηλικιακού ορίου για την εισαγωγή ιδιωτών (πολιτών) στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ._ΙΝΤΙΜΕ
11:56 | 15/12/2025

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, θα αυξηθεί, με την επικείμενη έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, κατά ένα έτος το όριο ηλικίας, μέχρι του οποίου οι ιδιώτες/ιδες (πολίτες) υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συνεπώς, στον επικείμενο διαγωνισμό για το έτος 2026 δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα έχουν οι υποψήφιοι/ες που γεννήθηκαν από 01-01-2000 και μεταγενέστερα.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό αφενός να εκδηλώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφετέρου να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, που πρόκειται να προκηρυχθεί με την έναρξη του νέου έτους.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
