Μεταναστευτικό: πάνω από 15.000 οι αφίξεις στην Κρήτη, με το «σταγονόμετρο» οι αποσπάσεις από το Αρχηγείο

Ξεπέρασαν τους 15.000 οι πρόσφυγες και οι παράνομοι μετανάστες που έχουν φθάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους, με τους λιμενικούς του νησιού να κινούνται σε ρυθμούς …παραζάλης αφού τα περιστατικά, ιδιαίτερα σε συνθήκες καλοκαιρίας, «σκάνε» το ένα μετά το άλλο. Επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις, μεταφορές με ό,τι μέσο βρίσκεται-ακόμα και με φορτηγά οικοδομικών υλικών-φυλάξεις, προανακρίσεις, μεταγωγές στα δικαστήρια, μεταγωγές στον Πειραιά και πάλι από την αρχή. Και όσο το λιμενικό «σηκώνει» το μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού στην Κρήτη και υπάρχει μία σχετική ροή, όλα βαίνουν καλώς υπό την έννοια της ανεκτής διαχείρισης. Αν τώρα υπάρξει κάποια «εμπλοκή», δυσκολέψουν τα πράγματα, όπως συνέβη μέσα στο καλοκαίρι οπότε και επιστρατεύτηκαν αρματαγωγά για τη μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών προκειμένου να αποσυμφορηθούν Ηράκλειο και κυρίως Χανιά, τότε οι συζητήσεις αλλάζουν επίπεδο με την συμμετοχή όλων των βαθμών αυτοδιοίκησης και του αρμόδιου υπουργείου.

Και μπορεί οι συσκέψεις (κλειστές, ανοιχτές, ημίκλειστες, διαδικτυακές) για τις δύο δομές «να πηγαίνουν και να έρχονται», να μετατοπίζεται, κατά καιρούς και ανάλογα με τις συγκυρίες, η ευθύνη υπόδειξης και επιλογής των υποψήφιων χώρων, να γίνονται ακόμα και «εκπτώσεις» των απαιτούμενων προδιαγραφών των πιθανών χώρων (π.χ. ας είναι και ανοιχτοί), στην πραγματικότητα όμως είναι σαν να γίνεται μία …ανακύκλωση όλων αυτών των συζητήσεων και συσκέψεων και να «ροκανίζεται» χρόνος μέχρι να υπάρξει νέα εμπλοκή οπότε θα επαναληφθούν καταστάσεις ασφυξίας και έντονων διαμαρτυριών και τότε ίσως, τελικά, εμφανιστούν ως λύση ανάγκης ή σωτήρες κάποιοι ιδιώτες να διαθέσουν τα ακίνητα τους.

Έχει καταστεί σαφές ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στη λειτουργία μιας τέτοιας δομής στις περιοχές τους. Είναι εξίσου σαφές όμως ότι θα πρέπει να βρεθεί και να οργανωθεί κατάλληλα ένας τέτοιος χώρος που να παραπέμπει σε υποδομές και σε συνθήκες οργανωμένου κράτους και όχι τριτοκοσμικού.

Και όσο το θέμα των δομών παραμένει ακόμα «θολό»- παρά τα όσα έχουν ειπωθεί δημόσια-ανεξήγητη θεωρούν αρκετοί λιμενικοί την στάση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος στο κομμάτι των αποσπάσεων προς ενίσχυση του «εξοντωμένου» προσωπικού της Κρήτης και ενώ οι μεταναστευτικές ροές βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αν. Κρήτης, κ. Γιώργος Σφακιανάκης τόνισε στο Cretalive.gr ότι την ώρα που οι αφίξεις των παράνομων μεταναστών στο νησί έχουν ξεπεράσει τις 15.000 από τις αρχές του έτους και η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο ενδιαφέροντος των κυκλωμάτων διακίνησης ως κύρια πύλη εισόδου στην Ευρώπη, οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί σημαντικά. Κι όμως, παρατηρείται το παράδοξο, να γίνονται σημαντικές αποσπάσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα προς ενίσχυση του προσωπικού στο Αν. Αιγαίο, ενώ στην Κρήτη αυτές γίνονται με το «σταγονόμετρο» και είναι ολιγοήμερες. «Γιατί, άραγε, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δείχνει στην Κρήτη διαφορετικά «αντανακλαστικά» απ’ αυτά που επέδειξε στο Ανατολικό Αιγαίο;» διερωτάται. Μιλάμε για ελάχιστες αποσπάσεις που έρχονται στην Κρήτη για δέκα ή 15 ημέρες αντί να είναι μηνιαίες, όπως προβλέπεται». Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μπαλώματα» τις λύσεις αυτές, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη χρειάζεται άμεσα, χθες ολότελα, ενίσχυση με τουλάχιστον 30 λιμενικούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αν Κρήτης τόνισε ότι στο Ταμείο Ευρωπαϊκών Συνόρων υπάρχουν κονδύλια για τα χρήματα των αποσπάσεων και εάν η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη σε αυτό, θα έπρεπε να ενταχθεί με τα νέα πλέον δεδομένα που την έχουν καταστήσει πρώτη και κύρια πύλη εισόδου.

Ερωτηθείς για το θέμα των δομών, ανέφερε ότι δεν έχει υπόψη του κάτι συγκεκριμένο ως υπόδειξη χώρου, από την άλλη, όμως, δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα αν οι δομές θα λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά στην διαχείριση του όλου προβλήματος. Ωστόσο, παραδέχεται ότι ανησυχεί μήπως η λειτουργία των δομών βολέψει ακόμα περισσότερο τα κυκλώματα, παγιωθεί έτσι μία κατάσταση, με περαιτέρω αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

