Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μεταμεσονύκτιες συλλήψεις από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

20:44 | 17/08/2025

Συνελήφθησαν, μεταμεσονύκτιες ώρες της 13-8-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 27χρονος αλλοδαπός και 33χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν όχημα με -3- επιβαίνοντες στην περιοχή της Ομόνοιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή της 33χρονης  και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και -7- φυσίγγια, ενώ στην κατοχή του 27χρονου εντοπίστηκαν -5- φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
