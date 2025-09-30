PoliceNET of Greece logo
Μεταμεσονύχτιες συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γ. Καραϊσκάκη

16:19 | 30/09/2025

Συνελήφθησαν προχτες (28-09-2025) μετά τα μεσάνυχτα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γ. Καραϊσκάκη -4- ημεδαποί και μία ημεδαπή, που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας ότι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της ιδιοκτήτριας διενεργούνται τυχερά παιχνίδια με τράπουλα, κατελήφθησαν οι -4- ημεδαποί να παίζουν σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι «ΠΟΚΑ».

Επάνω στο τραπέζι βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 564 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

