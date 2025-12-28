Μεταμεσονύχτιες συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας

Συνελήφθησαν, προχθες (26-12-2025) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο πρώτος δράστης απείλησε και εξύβρισε δύο ημεδαπούς, προκαλώντας τους παράλληλα σωματικές βλάβες, στον έναν με μαχαίρι στο χέρι και στον άλλον χτυπώντας τον στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος δράστης προκάλεσε σωματικές βλάβες στον έναν από τους παθόντες.

Στην κατοχή του πρώτου δράστη βρέθηκαν το προαναφερόμενο μαχαίρι καθώς και κατά τη διάρκεια της κράτησής του, σε απόκρυφο σημείο του σώματός του, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή σκόνης, βάρους -50- γραμμαρίων.

Το μαχαίρι και η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.