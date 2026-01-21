31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Αστυνομικών στο Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια, 25-26/02/2026

Σας γνωρίζουμε ότι, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προγραμματίζει να διοργανώσει τον αναφερόμενο στο θέμα αγώνα, την 25 και 26/02/2026 στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί χιονοδρόμοι που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στην προαναφερόμενη διοργάνωση παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν, μέσω της εφαρμογής «google docs» τη σχετική αίτηση συμμετοχής, το αργότερο μέχρι και την 19/02/2026.

Αίτηση συμμετοχής

Άπαντες οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται την 25/02/2026 και ώρα 18:00 στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η κλήρωση του αγώνα ( θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης) όπου και θα προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή σχετική ιατρική βεβαίωση ικανότητας για να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.

Το πρωτάθλημα έχει αναρτηθεί στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομικών Αθλημάτων και οι συμμετέχοντες αθλητές οφείλουν να είναι σύμφωνοι και να τηρούν τους κανονισμούς αυτής ιδιαίτερα ως προς τη χρήση του κράνους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί μπορούν να απευθυνθούν στον Καραγεώργο Ιωάννη στο τηλ. επικ. 6973718086.

Σε περίπτωση που η κατάσταση του χιονιού και οι γενικότερες συνθήκες καιρού είναι τέτοιες που θα υπάρξει κίνδυνος αναβολής του αγώνα θα υπάρξει εκ των προτέρων μέριμνα ώστε ο αγώνας να αναβληθεί για μία ημέρα και να πραγματοποιηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις την επομένη.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.