PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ζαχαροπλαστείο παρέχει έκπτωση σε Αστυνομικούς

Ζαχαροπλαστείο παρέχει έκπτωση σε Αστυνομικούς
20:41 | 14/12/2025

Το κατάστημα μας είναι κοντά σας από το 1977.  Ένα σύγχρονο καφέ-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο του Πανοράματος: ο ΤΑΣΟΣ.

Οι παραδοσιακές γεύσεις και το ευχάριστο περιβάλλον διατηρούνται μέχρι και σήμερα και η επιθυμία μας παραμένει να σας προσφέρουμε φρέσκες γεύσεις και νόστιμες επιλογές, αλμυρές και γλυκές.

  • Δοκιμάστε τις γεύσεις για τις οποίες μας ξεχωρίζετε, όπως τα τρίγωνα, το προφιτερόλ και το παγωτό αρμενοβίλ.
  • Συνδυάστε το πρωινό σας με καφεδάκι και ζεστά χειροποίητα εδέσματα, το μεσημεριανό ή το βραδινό σας στο χώρο μας με καλή παρέα και ποτό.
  • Ανακαλύψτε χειροποίητα, φρέσκα εδέσματα, όπως πίτες, πεϊνιρλί και πίτσες, από τις πρωινές ώρες έως και τις βραδινές.
 

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε την παραγγελία σας σε πακέτο.

ΧΑΝΝΑΧ ΣΟΝΟΥΝΤΟΝ, (15), png | PNGEgg

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% σε όλους τους αστυνομικούς για take away αγορές!

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Facebook 
Τάσος ζαχαροπλαστείο Tasos patisserie

Instagram
tasos_patisserie

Τηλ: 2310-345-589
[email protected]

Επισκεφθείτε μας:
Κομνηνών 16, Πανόραμα
55236, Θεσσαλονίκη

*Delivery στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis