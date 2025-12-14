Ζαχαροπλαστείο παρέχει έκπτωση σε Αστυνομικούς

Το κατάστημα μας είναι κοντά σας από το 1977. Ένα σύγχρονο καφέ-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο του Πανοράματος: ο ΤΑΣΟΣ.
Οι παραδοσιακές γεύσεις και το ευχάριστο περιβάλλον διατηρούνται μέχρι και σήμερα και η επιθυμία μας παραμένει να σας προσφέρουμε φρέσκες γεύσεις και νόστιμες επιλογές, αλμυρές και γλυκές.
- Δοκιμάστε τις γεύσεις για τις οποίες μας ξεχωρίζετε, όπως τα τρίγωνα, το προφιτερόλ και το παγωτό αρμενοβίλ.
- Συνδυάστε το πρωινό σας με καφεδάκι και ζεστά χειροποίητα εδέσματα, το μεσημεριανό ή το βραδινό σας στο χώρο μας με καλή παρέα και ποτό.
- Ανακαλύψτε χειροποίητα, φρέσκα εδέσματα, όπως πίτες, πεϊνιρλί και πίτσες, από τις πρωινές ώρες έως και τις βραδινές.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε την παραγγελία σας σε πακέτο.
ΕΚΠΤΩΣΗ 15% σε όλους τους αστυνομικούς για take away αγορές!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Facebook
Τάσος ζαχαροπλαστείο Tasos patisserie
tasos_patisserie
Τηλ: 2310-345-589
[email protected]
Επισκεφθείτε μας:
Κομνηνών 16, Πανόραμα
55236, Θεσσαλονίκη
*Delivery στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης