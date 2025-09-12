Μετακινήσεις Αξιωματικών και αναλήψεις καθηκόντων από Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών

Ανέλαβαν, σύμφωνα με το korinthiannews.gr , από αρχές Σεπτέμβρη οι νέοι διοικητές στα αστυνομικά τμήματα που θα διαβάσετε παρακάτω.

Ο διοικητής της ασφάλειας Κορίνθου Δ. Βλάχος μετά από χρόνια μετατέθηκε ως διοικητής στο αστυνομικό τμήμα Βέλου- Βόχας! Και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Βέλου- Βόχας Σ. Μούρτης μετατέθηκε ως διοικητής στην ασφάλεια Κορίνθου!

Διοικητής στο αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων ανέλαβε ο Α. Γεώργαρης που μέχρι πρότινος ήταν υποδιοικητής στην τροχαία Κορίνθου. Ο διοικητής του ΑΤ Σικυωνίων Β. Δημητρίου μετατέθηκε στη θέση του υποδιοικητή της τροχαίας Κορίνθου!

Επίσης η υποδιοικητής της ασφάλειας Κορίνθου Π. Κοσμοπούλου μεταφέρθηκε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας.

Τέλος ο Γ. Μεγαρίτης μετατέθηκε στο τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας

Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα korinthiannews.gr , οι παραπάνω αλλαγές είναι το θέμα συζήτησης. Γιατί πρόκειται για κάποια τμήματα που για χρόνια δεν υπήρχαν αλλαγές!

ΣΣ. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα των παραπάνω αξιωματικών…