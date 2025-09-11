Είχε… νεύρα και έβρισε αστυνομικούς

Είχε τα… νεύρα του, στάθηκε στη μέση του δρόμου και έβριζε χυδαία τους τροχονόμους που ζήτησαν να κάνει στην άκρη. Ο λόγος για 60χρονο καταστηματάρχη στον Βόλο, που σήμερα τα ξημερώματα προκάλεσε επεισόδιο στην οδό Αναλήψεως.

Ο 60χρονος καταστηματάρχης, σε κατάσταση μέθης, στάθηκε πεζός στη μέση της Αναλήψεως, ενώ άντρες της Τροχαίας διενεργούσαν ελέγχους. Όταν του ζήτησαν να κάνει στην άκρη να μην τον χτυπήσει κάποιο όχημα, εκείνος άρχισε να τους βρίζει χυδαία.

Οι τροχονόμοι τον συνέλαβαν κι εκείνος συνέχιζε να τους βρίζει μέχρι που να τον πάνε στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Ο 60χρονος πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για να δικαστεί, με τις κατηγορίες της απείθειας και της εξύβρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβρισε τους αστυνομικούς και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι είχε νεύρα.

Στη συνέχεια κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου, αλλά απουσίαζε ο αστυνομικός που θα κατέθετε ως μάρτυρας. Η δίκη αναβλήθηκε για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: e-thessalia.gr