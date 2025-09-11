Δεκάδες αστυνομικοί κάνουν καθημερινά τις «νταντάδες» Ως πότε ;

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε ένα εξαιρετικά σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που δυστυχώς επηρεάζει και τους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Αφορά τις προστατευτικές φυλάξεις ανηλίκων οποίες έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητο αριθμό.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την στιγμή 50 αστυνομικοί καθημερινά φυλάνε 10 εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα ανήλικα σε τέσσερις διαφορετικές νοσοκομειακές μονάδες της πόλης. Μάλιστα κάποιες από αυτές τις φυλάξεις έχουν ξεπεράσει τον ένα μήνα και είναι απορίας άξιο πόσο διάστημα απαιτείται για να ληφθούν αποφάσεις για την τύχη αυτών των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα:

- Προστατευτική φύλαξη από 30/7 έως και σήμερα, έχουν εκτελέσει υπηρεσία 440 αστυνομικοί.

- Προστατευτική φύλαξη από 31/7 έως και σήμερα, έχουν εκτελέσει υπηρεσία 420 αστυνομικοί.

- Προστατευτική φύλαξη από 6/8 έως και σήμερα, έχουν εκτελέσει υπηρεσία 370 αστυνομικοί.

- Προστατευτική φύλαξη από 3/9 έως και σήμερα, έχουν εκτελέσει υπηρεσία 90 αστυνομικοί.

- Προστατευτική φύλαξη από 4/9 έως και σήμερα, έχουν εκτελέσει υπηρεσία 80 αστυνομικοί.

Συνολικά 1390 αστυνομικοί έχουν εκτελέσει, τον τελευταίο ενάμιση μήνα, υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων.

Πρόκειται για μια παράλογη κατάσταση, με εκατοντάδες αστυνομικούς να απασχολούνται καθημερινά σε ρόλους που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, προκειμένου να καλυφθούν οι χρόνιες ελλείψεις του κράτους σε κατάλληλες δομές. Οι αστυνομικοί καλούνται να λειτουργήσουν ως «νταντάδες», ενώ σύμφωνα με τα καθήκοντά τους θα έπρεπε να βρίσκονται στους δρόμους και να καταπολεμούν το έγκλημα.

Ουσιαστικά, το Κράτος αντί να περιθάλψει και να επουλώσει τις ψυχές αυτών των παιδιών σε κατάλληλες δομές με ειδικούς, τα «παρκάρει» στα νοσοκομεία, βάζοντας δύο αστυνομικούς έξω από τον θάλαμο.

Όσον αφορά την διαχείριση εντός των αστυνομικών υπηρεσιών, οι επιλογές που γίνονται για τις εν λόγω φυλάξεις είναι κωμικοτραγικές, αφού επιλέγονται ένστολοι από μάχιμες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ότι δύο πληρώματα περιπολικών της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατά τις νυχτερινές βάρδιες, αντί να περιπολούν τους δρόμους και να καταπολεμούν το έγκλημα είναι ακινητοποιημένα έξω από θαλάμους νοσοκομείων για την φύλαξη ανηλίκων, χωρίς καμία επιχειρησιακή χρησιμότητα.

Για το εν λόγω ζήτημα το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη δομών, κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό. Αντί όμως να αλλάξει η προσέγγιση και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των πληγωμένων παιδικών ψυχών, το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων μετακυλούν την ευθύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Μια προσέγγιση που καταρχήν είναι απάνθρωπη, για τα κακοποιημένα ανήλικα, πλήττοντας ταυτόχρονα την αστυνόμευση της πόλης.

Επιπλέον, δεν μπορεί οι προστατευτικές φυλάξεις να αυξομειώνονται, αναλόγως την προσέγγιση του εκάστοτε Εισαγγελέα στο εν λόγω ζήτημα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι άπαντες οι τοπικοί βουλευτές και λοιποί φορείς, γνωρίζουν αυτό το σοβαρό ζήτημα, παραταύτα ουδείς έχει ενσκήψει για την επίλυσή του.

Σε μια κοινωνία που αναρωτιόμαστε γιατί βαδίζει λάθος, η απάντηση μάλλον είναι ξεκάθαρη!

Με την παντελή αδιαφορία των αρμοδίων και την αντιμετώπιση όλων των κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων με αστυνομικά και κατασταλτικά μέτρα, χωρίς δηλαδή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μέσω στοχευμένων ενεργειών που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ουδεμία αλλαγή και βελτίωση.

Απαιτείται άμεση θεσμική παρέμβαση και ανάληψη ευθυνών από τους αρμόδιους, ώστε να σταματήσει αυτή η στρέβλωση και να διασφαλιστεί ο σωστός καταμερισμός ρόλων μεταξύ Αστυνομίας και κοινωνικών υπηρεσιών.

Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701 6948753589