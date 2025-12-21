Μεταχειρισμένα Toyota από 3.500 ευρώ -Πού θα τα βρείτε

Η Toyota προσφέρει μεταχειρισμένα μοντέλα της που ξεκινούν από τα 3.500 ευρώ, συνδυάζοντας την εγγύηση του δικτύου Toyota με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι η αξιοπιστία τους, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια το πραγματικό παρελθόν ενός οχήματος που μετρά ήδη κάποια χρόνια στην πλάτη του. Αν βρίσκεστε σε αναζήτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Toyota Approved Used, το οποίο αποτελεί σφραγίδα αξιοπιστίας και περιλαμβάνει πολλαπλά οφέλη για τους ενδιαφερόμενους.

Τα Toyota Approved Used μεταχειρισμένα συνοδεύονται από ιδιαιτέρως προνομιακά οφέλη, όπως η ελάχιστη 12μηνη εγγύηση, 12 μήνες δωρεάν οδική βοήθεια, ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος 145 σημείων, Hybrid Health Check για τα υβριδικά μοντέλα της φίρμας, ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και προνομιακές τιμές για την ασφάλιση του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικά, μπορείτε να βρείτε μερικά από τα best-sellers της Toyota με τιμές όπως:

Toyota Aygo: από 9.800 ευρώ

από 9.800 ευρώ ﻿ Toyota Yaris:﻿ από 3.500 ευρώ

από 3.500 ευρώ Toyota Auris ﻿: από 9.350 ευρώ

﻿: από 9.350 ευρώ Toyota Corolla: 19.300 ευρώ

19.300 ευρώ Toyota C-HR: από 15.990 ευρώ

από 15.990 ευρώ Toyota Avensis:﻿ από 8.950 ευρώ

από 8.950 ευρώ Toyota Aygo X : από 13.800 ευρώ

: από 13.800 ευρώ Toyota Yaris Cross: από 20.900 ευρώα

Όλα τα Toyota Approved Used μεταχειρισμένα φέρουν τη σφραγίδα της Toyota και συνοδεύονται από τουλάχιστον 12μηνη εγγύηση, ενώ έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο 145 σημείων. Μάλιστα τα υβριδικά μοντέλα περνούν από έξτρα έλεγχο (Hybrid Health Check) ώστε να διασφαλιστεί ότι το υβριδικό σύστημα και η μπαταρία τους βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (στην ιστοσελίδα της Toyota μπορείτε να βρείτε περισσότερα από 200 αυτοκίνητα της ιαπωνικής φίρμας σε όλη την Ελλάδα).﻿

Επίσης, η Toyota αναλαμβάνει την περιοδική συντήρηση του οχήματος αλλά και τον σχολαστικό έλεγχό του, κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποια αντιπροσωπεία για service 15.000 χλμ. ή 1 έτους (όποιο περάσει πρώτο). Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίσουν το μεταχειρισμένο αυτοκίνητό τους στη Toyota, με ολοκληρωμένα επίπεδα κάλυψης της επιλογής τους.

