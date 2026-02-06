Στην Κίνα οι τροχονόμοι είναι ρομπότ -Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς στους δρόμους της Κίνας εμφανίστηκε ρομπότ της αστυνομίας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα τροχονόμου και προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Η Κίνα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της εντυπωσιακής «επέλασης» που έχει πραγματοποιήσει στον κόσμο του αυτοκινήτου και της τεχνολογίας.

Η χώρα έχει επενδύσει στρατηγικά στην τεχνολογική της υπεροχή σε κρίσιμους τομείς, καταφέρνοντας όχι μόνο να ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή αγορά, αλλά και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως παγκόσμια δύναμη του χώρου της τεχνολογίας.

Η υπεροχή της εκτείνεται πλέον σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας, όπως αποκαλύπτει μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο και έγινε viral.

Στην εν λόγω φωτογραφία, ένα ανθρωποειδές ρομπότ εμφανίζεται να έχει αναλάβει πλήρως καθήκοντα αστυνομικού, φορώντας την χαρακτηριστική στολή της τροχαίας και κατευθύνοντας την κυκλοφορία στον δρόμο.

Το συγκεκριμένο ρομπότ ονομάζεται Έξυπνη Αστυνομική Μονάδα R001 και έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της κινεζικής πόλης Wuhu.

Πρόκειται για ένα προηγμένο ανθρωποειδές σύστημα που έχει σχεδιαστεί ώστε να αναλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες ενός ανθρώπινου τροχονόμου, διαχειριζόμενο την κυκλοφορία σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων και φροντίζοντας για την ασφάλεια πεζών, ποδηλατών και οδηγών.

Το ρομπότ αξιοποιεί προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και είναι πλήρως συνδεδεμένο με το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών της πόλης, ευθυγραμμίζοντας τις αποφάσεις που λαμβάνει για τη ροή της κυκλοφορίας με τα φανάρια της πόλης.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί χειρονομίες παρόμοιες με αυτές ενός κανονικού τροχονόμου, υποδεικνύοντας στα οχήματα πότε πρέπει να σταματήσουν και πότε μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει τις προηγμένες αυτές λειτουργίες στο R001 υποστηρίζεται από πολλαπλές κάμερες υψηλής ευκρίνειας, καθώς και από ένα Έξυπνο Σύστημα Αυτόματης Φωνητικής Ειδοποίησης, το οποίο του επιτρέπει να επικοινωνεί και να παρεμβαίνει ενεργά σε διάφορες συνθήκες κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ρομπότ της αστυνομίας στη Wuhu μπορεί να ανιχνεύει άμεσα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους τους χρήστες του δρόμου, να εντοπίζει επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους ανθρώπινους αστυνομικούς.

Επιπλέον, είναι σε θέση να εντοπίζει πρακτικές παράνομης στάθμευσης, να επιτηρεί την τήρηση των κανόνων και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μέσω ρυθμίσεων άλλα και ενημερώσεων.

Παράλληλα, το ρομπότ μπορεί να κινείται αυτόνομα σε προκαθορισμένα σημεία της πόλης, μέσω ειδικών εντολών, αναλαμβάνοντας νέα σημεία ελέγχου όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Η μετακίνησή του πραγματοποιείται πάνω σε μια τετράτροχη ηλεκτρική πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το R001 λειτουργεί σε συνεργασία με τους ανθρώπινους αστυνομικούς, οι οποίοι παραμένουν παρόντες και αναλαμβάνουν πιο σύνθετες και απαιτητικές διαδικασίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά στο έργο του αυτόματου συστήματος.

Διεθνείς πηγές αναφέρουν ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής που υιοθετείται στην Κίνα, καθώς και άλλες πόλεις της χώρας έχουν ήδη εντάξει παρόμοια συστήματα επιτήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.

