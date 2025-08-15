Μεταγωγή με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών

Στα Δικαστήρια Λαμίας βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου ο 47χρονος, που είχε συλληφθεί μαζί με άλλα τέσσερα άτομα μέσα Ιουλίου για την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά υπό τις ειδικότερες μορφές της κατοχής και της καλλιέργειας, στη Λοκρίδα.

Ο 47χρονος δεν έχει απολογηθεί μέχρι σήμερα, καθώς δύο φορές επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και νοσηλευόταν φρουρούμενος σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα την πρώτη φορά αυτοτραυματίστηκε με τις χειροπέδες κατά τη σύλληψη και μεταγωγή του και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον 3ο όροφο του Νοσοκομείου ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν! Για καλή του τύχη κατά την πτώση του προσέκρουσε σε κάποιους σωλήνες που τον γλύτωσαν από το θανάσιμο τραυματισμό, δεν παύει όμως να είναι πολυτραυματίας και να χρήζει ιατρικής παρακολούθησης μέχρι σήμερα.

Η μεταγωγή του έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ενώ συνοδευόταν από αστυνομικούς και αστυνομικό όχημα. Επειδή δεν μπορεί να μετακινηθεί η συνάντηση με τον Εισαγγελέα και την Ανακρίτρια έγινε έξω από τα Δικαστήρια. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του διά των συνηγόρων του Αργυρώ Καραφέρη και Δημητρίου Κρούπη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ποιες ηθικές αμοιβές μπορούν να δοθούν στους Δοκίμους Υπαστυνόμους

Η χορηγηθείσα προθεσμία είναι για τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στις 11 το πρωί και η απολογία του θα δοθεί σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο - κελί του Νοσοκομείου Λαμίας που εξυπηρετεί κρατουμένους κυρίως από τις Φυλακές Δομοκού.

Θυμίζουμε ότι για την υπόθεση που συντάραξε τη Λοκρίδα, καθώς έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, 61χρονος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λοκρών, κατηγορούνται συνολικά πέντε άτομα. Εκτός του 61χρονου φερόμενου ως αρχηγού της ομάδας, έχουν προφυλακιστεί ο 33χρονος γιος του και ο 36χρονος Αλβανός που δούλευε στις επιχειρήσεις του, ενώ ένας 27χρονος, ανηψιός του 61χρονου, που δεν είχε την κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και παρουσίαση στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του μία φορά το μήνα.

Πηγή: lamiareport.gr

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)