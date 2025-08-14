Αμεσοδρασίτες συνέλαβαν επικίνδυνο ληστή

Το μεσημέρι της Τετάρτης ένας άνδρας εισέβαλε σε σπίτι ηλικιωμένης στο Παγκράτι. Λήστεψε τη γυναίκα με χρήση σωματικής βίας και στη συνέχεια διέφυγε.

Μάλιστα στη συνέχεια επιχείρησε να κλέψει διερχόμενο αυτοκίνητο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο την οδηγό ώστε να τα καταφέρει.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης είχαν μόλις αναλάβει υπηρεσία και άκουσαν μέσω ασυρμάτου τα χαρακτηριστικά του δράστη. Τον εντόπισαν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης όπου τον ακινητοποίησαν χωρίς να του αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης και του πέρασαν χειροπέδες ενώ στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 35χρονο Αλβανό που είναι σεσημασμένος κατ΄ εξακολούθηση για ληστείες.

Τόσο η ηλικιωμένη που έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της όσο και η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στο αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: bloko.gr