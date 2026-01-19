Μενίδι: Συνελήφθη Ρομά για την φωτιά που έκανε στάχτη εργοστάσιο πλαστικών

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που ομολόγησε πως ευθύνεται για την καταστροφική φωτιά που έκαψε 4 εργοστάσια στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 37χρονος Ρομά συνελήφθη και ομολόγησε ότι αφού πήρε κάποια καλώδια από το εργοστάσιο πλαστικών, τα έκαψε επι τόπου για να πάρει τον χαλκό.

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν η φωτιά να ξεφύγει και να κάψει το εργαστάσιο πλαστικών και τρεις ακόμα γειτονικές επιχειρήσεις που συνόρευαν και έκαψε το εργοστάσιο και τρία ακόμη που συνόρευαν.

