Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

08:19 | 12/10/2025

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής  σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά είναι σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, στη περιοχή Λάκκα Κάτσαρη.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.

