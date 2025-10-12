Μεγάλη φωτιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά είναι σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, στη περιοχή Λάκκα Κάτσαρη.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.