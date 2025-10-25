Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Τέσσερις συλλήψεις

Κατασχέθηκαν 15 κιλά ινδικής κάνναβης Ολοκληρώθηκε χθες (24.10.2025) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών ηλικίας 37, 25, 25, και 17 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν ο 37χρονος με τον ένα 25χρονο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 13 κιλά και 927 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 δενδρύλλια κάνναβης, κυνηγετικό όπλο 67 φυσίγγια 6 κινητά τηλέφωνα Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. χρόνος και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ο έτερος 25χρονος με τον 17χρονο να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 13 κιλά και 927 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -2- δενδρύλλια κάνναβης, κυνηγετικό όπλο 67 φυσίγγια 6 κινητά τηλέφωνα Όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Πολύζου

Πηγή: ertnews.gr