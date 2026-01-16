Μεγάλη Αστυνομική Επιχείρηση με τη συνδρομή και ομάδων ΟΠΚΕ

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Α.Τ Σικυωνίων, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε καταυλισμούς Ρομά που βρίσκονται στους Δήμους Σικυωνίων, Βέλου – Βόχας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή και ομάδων ΟΠΚΕ. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν ταυτοποιήσεις ατόμων και έλεγχοι οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι οδήγησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν και οχήματα. Εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: korinthostv.gr