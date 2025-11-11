Μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τους άνδρες της Ασφάλειας Αιγιαλείας, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Ιορδάνη Μαγειράκη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση εκτείνεται όχι μόνο στην Αιγιάλεια, αλλά και σε όμορους νομούς, με τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρεις ημεδαποί, οι οποίοι φέρονται ως βασικά μέλη του κυκλώματος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, καθώς και οχημάτων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά τους.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά καλά οργανωμένο δίκτυο που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην περιοχή, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική ΕΛ.ΑΣ. με περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Πηγή: dete.gr