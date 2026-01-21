Με Ρία Ελληνίδου η ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου:

Η Ένωσή μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωσή της την 21-01-2026 και ώρα 22.00 στο κέντρο διασκέδασης ‘’ Αναδρομές’’ στις Αρχάνες Ηρακλείου όπου θα μας διασκεδάσει η Ρία Ελληνίδου με τους συνεργάτες της.

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν: μέλη μας που με πράξεις τους ανέδειξαν το αξιόμαχο του Ηρακλειώτη Αστυνομικού και πήραν μεγάλη προβολή στην κοινωνία μας, τέκνα μελών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτατες σχολές μέσω Πανελληνίων εξετάσεων αλλά και μέλη μας που προσφάτως αποστρατεύτηκαν.

Η Ένωσή μας μέσω του συνόλου των κερδών των ετήσιων εκδηλώσεων στέκεται ανελλιπώς κοντά σε συναδέλφους μας και μέλη των οικογενειών τους με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και συνδράμει στο έργο της τοπικής αστυνομίας με δωρεές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό διατηρώντας τον η κερδοσκοπικό χαρακτήρα μας, φέρνοντας παράλληλα κοντά την τοπική κοινωνία με την τοπική αστυνομία.

Φέτος κατόπιν απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Αρτεμίου (προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας) εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.



Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

Ο Πρόεδρος

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεωργιος

ο Γεν. Γραμματέας

ΑΝΘΟΥΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος