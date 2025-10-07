Με μεγάλη επιτυχία η συμμετοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας στην 11η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας - ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3-10-2025 η παρουσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας στην 11η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Εκθεσιακό Χώρο «Κ. Βάγιας» κατά το διάστημα 27/09-3/10/2025.

Ειδικότερα, πλήθος κόσμου επισκέφθηκε το περίπτερο που είχε στήσει η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, όπου είχε την ευκαιρία με διαδραστικό τρόπο να ενημερωθεί για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και η προστασία των ανηλίκων.

Για τον σκοπό αυτό διατέθηκε σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως προσομοιωτής φρεναρίσματος, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και γυαλιά προσομοίωσης μέθης, κόπωσης και ουσιών.

Ακόμα, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές εφαρμογές όπως το «Cyber Trap» για τις απάτες, όπου δινόταν η δυνατότητα στον επισκέπτη, στο πλαίσιο πραγματικών υποθέσεων, να λάβει ο ίδιος αποφάσεις και να αποφύγει να πέσει στην παγίδα των απατεώνων, ή το διαδραστικό παιχνίδι «Σπάσε τη σιωπή», για την αναγνώριση και πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα, για τις ανάγκες παρουσίασης του διαθέσιμου υλικού, απασχολήθηκε και αστυνομικό προσωπικό με εξειδικευμένη τεχνογνωσία από άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ακόμα, -8- συνολικά τυχεροί και τυχερές μεταξύ των επισκεπτών κέρδισαν από ένα προστατευτικό κράνος μοτοσικλέτας, ενώ άλλοι -280- από ένα usb memory stick με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιούνταν καθημερινά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, εξάλλου, ότι κατά την πρωινή ζώνη λειτουργίας του, το περίπτερο επισκέφθηκαν οργανωμένα μαθητές σχολείων της Άρτας, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τις θεματικές για τις οποίες ενημερώθηκαν, ενώ δεν παρέλειψαν να γράψουν μηνύματα με τις δικές τους παρατηρήσεις στον πίνακα που υπήρχε στο περίπτερο για τον σκοπό αυτό.

Κατά γενική ομολογία, πάντως, αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις, μικρών και μεγάλων, δεν ήταν άλλος από τον MAX, τον αστυνομικό σκύλο, ο οποίος έδωσε μία γεύση των δυνατοτήτων του και της πολύτιμης βοήθειας που προσφέρει στις αστυνομικές υπηρεσίες!

Τέλος, υπολογίζεται ότι το περίπτερο επισκέφθηκαν πάνω από 30.000 πολίτες, καθώς και περισσότεροι από 1.000 μαθητές από σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Άρτας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον Δήμο Αρταίων και σε όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά της και ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη χρονιά!