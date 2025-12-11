Με γαστρεντερίτιδα 30 μαθητές σε γυμνάσιο – «Λουκέτο» στο σχολείο

Συναγερμός σήμανε στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και αρχές.

Το σχολείο έκλεισε προληπτικά σήμερα Πέμπτη (11/12) σε μια προσπάθεια να «σπάσει» η αλυσίδα μετάδοσης. Αν μέχρι αύριο εξακολουθήσουν να εμφανίζονται νέα περιστατικά, το γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας των μαθητών είναι καλή. Όπως διευκρίνισε, τυχόν νοσηλείες γίνονται καθαρά για προληπτικούς λόγους και όχι επειδή υπάρχει σοβαρή επιδείνωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί και την ταχύτατη μετάδοση της νόσου, η οποία μέσα σε λίγες ώρες έπληξε δεκάδες μαθητές.

Ο κ. Γεωργόπουλος ανέφερε πως η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη διασπορά του ιού, καθώς αρκετοί μαθητές είχαν ήδη παρουσιάσει συμπτώματα και παρέμειναν σπίτι πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Το Κέντρο Υγείας Ερμιόνης ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση και η παρακολούθηση των κρουσμάτων.

