Μαρία Καρυστιανού: «Το κόμμα μας δε θα έχει χορηγούς»

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία κόμματος, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν θα ηγηθεί ή αν θα επιλεγεί άλλο πρόσωπο.

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Οργανώνεται γοργά αυτή η προσπάθεια», δήλωσε στο Kontra Channel.

Διαβάστε επίσης

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στη συνέντευξη που έδωσε, δεν ξεκαθάρισε αν θα τεθεί επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού, τονίζοντας ότι δίνεται έμφαση σε άτομα που δεν έχουν εμπλοκή με πολιτικούς χώρους. «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος του είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει».

Έπειτα, μιλώντας για τον Νίκο Φαραντούρη, είπε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Χορηγίες και δημοσκοπήσεις

«Θα δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό του συλλόγου των συγγενών», είπε, αρνούμενη ότι υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση.

«Το κόμμα μας δε θα έχει χορηγούς», ξεκαθάρισε η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι δεν την ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. «Αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στόχος μας είναι η πρωτιά», δήλωσε στο Kontra.

Για τις αντιρρήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων. «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Να μην ευτελίζουν τον αγώνα μου. Δεν έχω απάντηση ούτε για ποιον λόγο έγινε η σύγκρουση των τρένων ούτε γιατί δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα», είπε, αναφέροντας στη συνέχεια: «Μου έχουν προσφέρει πολλά χρήματα και τίτλους για να σιωπήσω».

Για σενάρια συνεργασίας

Σχολιάζοντας τα διάφορα σενάρια για συνεργασία με άλλα κόμματα, η Μαρία Καρυστιανού ήταν αρνητική και είπε «απόλυτα όχι» όταν ρωτήθηκε για τη Νέα Δημοκρατία.

Επίσης, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και είπε: «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Νέες κινητοποιήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξη που έδωσε, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να διεξαχθούν νέες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.

«Στα τρία χρόνια από την τραγωδία θα έχουμε μπροστά μας την έναρξη μιας δίκης. Μπορεί στις 28 Φεβρουαρίου να χρειαστεί να ξαναβγούμε στους δρόμους για τους αγρότες, τις ένοπλες δυνάμεις την ακρίβεια και βέβαια για τα Τέμπη», είπε στο Kontra Channel.

Ολόκληρη η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού:

Πηγή: newsbeast.gr