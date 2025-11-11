Μαραθώνιος: Αστυνομικός τερμάτισε την απαιτητική διαδρομή 42,195 χιλιομέτρων

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας χιλιάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο...

Στην μεγάλη αυτή διοργάνωση ​συμμετείχαν και δρομείς από την Άρτα, ανάμεσά τους ο 43χρονος αστυνομικός Νίκος Στάμος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ακαρνανίας. Ο κ. Στάμος τερμάτισε την απαιτητική διαδρομή 42,195 χιλιομέτρων σε χρόνο 3:55:20, καταγράφοντας μια αξιόλογη προσωπική επίδοση.

Διαβάστε επίσης

Η διαδρομή του Μαραθωνίου, από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, απαιτεί αντοχή, πειθαρχία και αποφασιστικότητα, αρετές που ο Νίκος Στάμος απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Η συμμετοχή του δείχνει ότι, πέρα από τα καθήκοντά του στην Αστυνομία, διαθέτει και το πάθος για τον αθλητισμό και την προσωπική υπέρβαση.

Η επίδοση 3:55:20 αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για έναν δρομέα που συνδυάζει καθημερινά απαιτητική εργασία με αθλητική προσπάθεια.

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι μόνο αγώνας αντοχής αλλά και γιορτή ιστορίας και πολιτισμού, τιμώντας τη διαδρομή από τον Μαραθώνα στην καρδιά της Αθήνας. Η συμμετοχή του Νίκου Στάμου και άλλων δρομέων από την Άρτα προσθέτει έναν προσωπικό και τοπικό τόνο σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή, στέλνοντας μήνυμα ότι η θέληση και η πειθαρχία μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα, ακόμα και παράλληλα με απαιτητικά επαγγελματικά καθήκοντα.

Πηγή: taneatismikrospilias24.com