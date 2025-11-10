Μαραθώνιος: Αθλητές αστυνομικοί έτρεξαν στις αποστάσεις των 42 χλμ., 10 χλμ. και 5 χλμ

Ανάρτηση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Παράρτημα Βορείου Ελλάδος:

Το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος συμμετείχε δυναμικά στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με αθλητές αστυνομικούς που έτρεξαν στις αποστάσεις των 42 χλμ., 10 χλμ. και 5 χλμ.

Από το παράρτημά μας, ο Μαρούσης Κωνσταντίνος, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42 χιλιομέτρων με εντυπωσιακό χρόνο 2:58:50.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια, την επιμονή και το αθλητικό τους ήθος!