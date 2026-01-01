Μανώλης Δράικος: Ένας άνθρωπος στα «αζήτητα» – Αλλού τον «εξαφάνισαν» και αλλού ξεφορτώθηκαν το Ι.Χ. του

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την ημέρα που ο 62χρονος εισοδηματίας Μανώλης Δράικος από τη Γλυφάδα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και παρά τη σωρεία ενδείξεων ότι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας η οικογένειά του δεν έχει πάρει ακόμα απαντήσεις.

Διαβάστε επίσης

Μαζί με τον 62χρονο εξαφανίστηκε και ένα πολύ μεγάλο ποσό που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 500.000 ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν από την πώληση ενός ακινήτου πολύ μεγάλης αξίας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου του 2025, όταν κάτω από παράξενες συνθήκες εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του στη συμβολή των οδών Καρδίτσης και Αλμυρού στο κέντρο της Αθήνας. Τα κλειδιά ήταν στη μίζα ενώ μέσα βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο.

Αρχικά οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι πρόκειται για «απλή» κλοπή οχήματος. Όταν όμως μετέβησαν στο σπίτι του Μανώλη Δράικου στη Γλυφάδα κατάλαβαν ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εξαφανιστεί.

Σε έρευνα που έγινε στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκε ξηλωμένο το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας, στοιχείο που παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας και συγκεκριμένα κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες, χάθηκε πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα να μη γίνει η κατάλληλη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας στα επίμαχα σημεία ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπήρξε αξιοποίηση υλικού από κάμερες στην περιοχή όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητο του 62χρονου. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του Μανώλη Δράικου, όπου πιθανότατα βρέθηκαν πριν την εξαφάνισή του πρόσωπα που ήθελαν να τον βλάψουν.

Τα νέα στοιχεία

Το ieidiseis φέρνει στο φως τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, η οποία έχει πλέον αναβαθμιστεί καθώς διαβιβάστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας (όπου είχε «κολλήσει») στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Ασφάλειας Αττικής που ασχολείται επισταμένως με το θέμα.

Από την εξέταση των άρσεων απορρήτου που πραγματοποιήθηκαν αλλά και από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 62χρονου προέκυψαν όλες οι επαφές που είχε τις τελευταίες επτά ημέρες πριν την εξαφάνισή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αστυνομικοί στις επαφές που είχε το τελευταίο 24ωρο.

Ο Μανώλης Δράικος φέρεται να είχε επικοινωνήσει με διάφορα πρόσωπα. Ένα εξ αυτών είναι μία γυναίκα που είναι ο τελευταίος άνθρωπος που συναντήθηκε μαζί του.

Η συγκεκριμένη φίλη του εδώ και καιρό παρέδωσε αυτοβούλως το κινητό της τηλέφωνο στην ΕΛ.ΑΣ. Ο 62χρονος έστελνε με μεγάλη συχνότητα μηνύματα στη συγκεκριμένη γυναίκα ζητώντας της ραντεβού, ενώ είχε επικοινωνία και με άλλες γυναίκες τις οποίες δεν γνώριζε το ίδιο καλά.

Επίσης, είχε επικοινωνήσει τις ημέρες πριν την εξαφάνιση με έναν Αλβανό εργάτη, προκειμένου να γίνουν κάποιες συνεννοήσεις για εργασίες στην εξοχική κατοικία που διατηρούσε.

Η επικοινωνία αυτή δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν σκόπευε να εξαφανιστεί ή να βάλει τέλος στη ζωή του.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο Μανώλης Δράικος είχε βάλει δικαιούχο πρόσωπο από το φιλικό του περιβάλλον σε μία ασφάλεια ζωής. Το πρόσωπο αυτό έχει δώσει κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.

Και τα υπόλοιπα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του τις ημέρες πριν την εξαφάνιση έχουν κληθεί για κατάθεση από την ΕΛ.ΑΣ. που προσπαθεί να ανοίξει τη βεντάλια της έρευνας και να διαπιστώσει ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει για τα μετρητά που είχε εισπράξει ο 62χρονος από την πώληση ακινήτου και ποιος θα μπορούσε να ενορχηστρώσει σχέδιο εξόντωσής του.

Καλά πληροφορημένες πηγές του ieidiseis αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα που δείχνουν ότι ο Μανώλης Δράικος δεν εξαφανίστηκε από το σημείο όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας. Εκτιμούν ότι πρώτα κάποιοι τον έβλαψαν και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα στο σημείο όπου τελικά βρέθηκε από διερχόμενους αστυνομικούς που έκαναν περιπολία. Μάλιστα, υπό άκρα μυστικότητα αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγματοποίησαν έρευνα σε συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της οικογένειας ο αδερφός του 62χρονου έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή την άποψη ότι ο Μανώλης έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Έχει εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι ο αδερφός του πούλησε πριν εξαφανιστεί ακίνητο μεγάλης αξίας (όπως λέει, με εμπορική αξία άνω των 2,5 εκατ. Ευρώ) έναντι 700.000 ευρώ.

Προ μηνών είχε υποβάλλει αίτημα στην Εισαγγελία, στο οποίο εξηγούσε ότι όταν μπήκε στο σπίτι του αδερφού του στη Γλυφάδα (μαζί με αστυνομικούς και κλειδαρά) διαπίστωσε ότι «το σπίτι ήταν άδειο από οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας, οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάποιος μπήκε, ξεκλείδωσε με κλειδιά και πήρε ότι αντικείμενο αξίας υπήρχε μέσα στην κατοικία. Είχαν κλείσει το ίντερνετ και είχαν κοπεί όλα τα καλώδια των καμερών, πράγμα που δείχνει για μένα ότι κάποιος τρίτος μπήκε μέσα στην κατοικία συνοδεύοντας βίαια τον αδερφό μου, αφαίρεσε χωρίς να αφήσει ίχνη ότι μπορούσε να αφαιρέσει και στη συνέχεια σκότωσε τον αδερφό μου, ο οποίος έκτοτε αγνοείται».

ieidiseis.gr