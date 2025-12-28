«Μαϊμού» περιπολικά στους δρόμους της Αθήνας -Το φαινόμενο που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της παράτυπης χρήσης φάρων από «συμβατικά» οχήματα, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση κατά την κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους, και δη στην Αθήνα.

Παρόλο που αποτελεί παλιά «ευρεσιτεχνία», τα «μαϊμού» περιπολικά συνεχίζουν και στις μέρες μας να κινούνται ανεξέλεγκτα στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, υπονομεύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και το αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των νομοταγών πολιτών.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε καταστεί μάρτυρες της κυκλοφορίας αρκετών Ι.Χ. που μέσω της χρήσης φάρων επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες στους δρόμους, προκαλώντας σύγχυση στους οδηγούς, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «μαϊμού» περιπολικά, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα αποτελούν οχήματα ιδιωτικής ασφάλειας «υψηλά ιστάμενων» προσώπων, ενώ συχνά οι φάροι επιστρατεύονται από απλούς ιδιώτες που με αυτό τον τρόπο επιθυμούν να καταστήσουν αισθητή την παρουσία τους στην άσφαλτο και να κάνουν τη ζωή τους… ευκολότερη, αποφεύγοντας τυχόν καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ανεξάρτητα από το αν η χρήση των φάρων γίνεται από οχήματα ασφάλειας VIP προσώπων, ή από απλούς πολίτες, η παρουσία των «μαϊμού» περιπολικών στους δρόμους φαίνεται ότι έχει αυξηθεί, και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Καταλυτικό ρόλο στη διαιώνιση του εν λόγω φαινομένου διαδραματίζει η… αφθονία των φάρων στο εμπόριο, σε τιμές, μάλιστα, που ξεκινούν από μόλις 10 ευρώ.

Φυσικά η χρήση φωτιστικών σωμάτων τα οποία παραπέμπουν σε οχήματα άμεσης επέμβασης απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει και το ανάλογο πρόστιμο.

Ειδικότερα, ο ΚΟΚ περιγράφει ως οχήματα άμεσης ανάγκης όσα φέρουν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Με ένα ή περισσότερα μπλε φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά οχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως και τα οχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.

Με ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα που αναβοσβήνουν μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας δασαρχείου και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τα οχήματα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα, ο ΚΟΚ δίνει το δικαίωμα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επιτρέψει την τοποθέτηση αντίστοιχων φωτιστικών σωμάτων και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, προβλέποντας παρ’ όλα αυτά πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες στους οδηγούς που προσποιούνται ότι το όχημα τους ανήκει στην κατηγορία των οχημάτων άμεσης ανάγκης ώστε να επιτύχει την κατά προτεραιότητα κίνησή του στο οδόστρωμα (άρθρο 48, παράγραφος 1).

Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνάμε ότι ακόμα κι αν ένα όχημα φέρει νομίμως τα συγκεκριμένα συστήματα φωτισμού, η χρήση τους επιτρέπεται μόνον όταν δικαιολογείται από τον κατεπείγον της αποστολής τους.

Κίνδυνος, ωστόσο, δεν προκύπτει αποκλειστικά από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση φάρων, αλλά και από τη συνήθεια των οδηγών των εν λόγω οχημάτων να βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι και να προβαίνουν σε επικίνδυνους ελιγμούς, υπονομεύοντας την οδική ασφάλεια.

