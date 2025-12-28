Εγκλωβισμένο ζευγάρι σε φλεγόμενο διαμέρισμα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής [ΒΙΝΤΕΟ]

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της οδού Επταλόφου, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης

Δείτε βίντεο του thestival από το συμβάν:

Στο διαμέρισμα το δεύτερου ορόφου που παραδόθηκε στις φλόγες διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα πληροφορίες το thestival, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και παρέδωσαν σε διασώστες το ΕΚΑΒ τη γυναίκα. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά το διαμέρισμα για τον εντοπισμό του άντρα. Στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της.

Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Οι φλόγες κατέστρεψαν το διαμέρισμα του άτυχου ζευγαριού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: