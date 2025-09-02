Μαφία της Κρήτης: Πούλησαν «φιλέτο» Μονής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ σε Ισραηλινούς και ήθελαν δικό τους μητροπολίτη

Υποθέσεις εκβιασμών σε βάρος της εκκλησιαστικής κοινότητας που απέφεραν κέρδος άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της Ασφάλειας Χανίων για το «ξήλωμα» της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα.

Το iEidiseis.gr αποκαλύπτει τις υποθέσεις εκβιασμού που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών:

1.Περίπτωση εκβιασμού κληρικών-εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας του νομού Χανίων με στόχο την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής στα Χανιά. Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να εκβίασε κληρικό, προκειμένου να εξασφαλίσει βεβαίωση της Μονής ότι έκταση-«φιλέτο» δεν ανήκει στο μοναστήρι. Έτσι το μέλος του κυκλώματος φέρεται να κατάφερε να πουλήσει σε Ισραηλινούς επενδυτές έκταση αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Οι Ισραηλινοί έκαναν την αγορά με σκοπό να φτιάξουν ξενοδοχείο.

2.Εκβιασμός κληρικού με προσδοκώμενο όφελος 200.000 ευρώ.

Στο «μικροσκόπιο» 4 υποθέσεις

Η δράση μελών της οργάνωσης επεκτεινόταν και σε διάφορους άλλους τομείς, καθώς φαίνεται ότι είχαν «άκρες» σε διάφορες κρατικές δομές. Η Αστυνομία βάζει στο μικροσκόπιο τις παρακάτω υποθέσεις.

1.Υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου (που ανήκε σε μέλος του κυκλώματος) από δομή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι αστυνομικοί έχουν ενδείξεις ότι για να συμβεί η μίσθωση υπήρξε χρηματισμός κρατικού λειτουργού.

2.Υπόθεση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και πάλι με ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.

3.Άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών πανεπιστημίου χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.

4.Άσκηση επιρροής για τον επηρεασμό της εκλογής μητροπολίτη στα Χανιά με σχετικό χρηματικό αντίτιμο.

Η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ άγνωστες πτυχές μπορεί να προκύψουν για πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τέσσερις αστυνομικοί που φέρονται να διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής οι κατηγορούμενοι είναι 89, ανάμεσά τους έγκλειστοι στις φυλακές.

Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι το κύκλωμα σχεδίαζε βομβιστική επίθεση για να εκφοβίσει δικηγόρο.

«Μοντέρνες τεχνικές ξεπλύματος»

Τα αρχηγικά μέλη νομιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ορισμένοι «πελάτες» πλήρωναν μέσω IRIS.

Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες – αγοραστές ναρκωτικών ουσιών πλήρωναν μέσω κάρτας στο «POS» της νόμιμης επιχείρησής τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η χρήση IRIS ανήκει στις “μοντέρνες τεχνικές ξεπλύματος”: «Η ταχύτητα και η δυνατότητα διασποράς ποσών είναι ελκυστική για εγκληματικές οργανώσεις. Η τεχνολογική ανωνυμία και η διασυνοριακή λειτουργία δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της διαδρομής των χρημάτων και την αποτύπωση στο τελικό στάδιο της “νόμιμης” αγοράς ή κατανάλωσης».

Όσον αφορά στις έρευνες, η Αστυνομία έκανε συνολικά 43 εφόδους σε σπίτια, τέσσερις έρευνες στις φυλακές στην Αγιά Χανίων, κατασχέθηκαν δύο Καλάσνικοφ, ένα M 16, 10 πιστόλια, δύο περίστροφα, χιλιάδες σφαίρες και 100.000 ευρώ.

Συνολικά καταγράφηκαν 5.800 διακινήσεις ναρκωτικών, ενώ το εκτιμώμενο κέρδος της οργάνωσης εκτιμάται από την ΕΛ.ΑΣ. ότι ξεπερνούσε το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.