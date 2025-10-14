Ληστές έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας

Θύμα αδίστακτων ληστών έπεσε το βράδυ της Κυριακής, ένας επαγγελματίας σε χωριό της Γορτυνίας, που δραστηριοποιείται και στην Ηλεία.

Οι δράστες - πιθανότατα αλλοδαποί - πέντε στον αριθμό, έδεσαν και βασάνιζαν για περίπου μιάμιση ώρα το θύμα, αφαιρώντας πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Διαβάστε επίσης

Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, έχει σημάνει συναγερμός, για τον εντοπισμό των δραστών, που κινήθηκαν με μεθοδικότητα σε μια περιοχή απομακρυσμένη, όπου γνωρίζουν καλά πως δεν υπάρχει συχνή αστυνομική παρουσία και πως έχουν πολλές οδούς διαφυγής είτε προς την Αρκαδία, είτε προς την Ηλεία, τη Μεσσηνία και την Αχαΐα.

Πως έγινε η ληστεία

Οι δράστες προσέγγισαν την επιχείρηση του θύματος περίπου στις εννέα το βράδυ. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν στο επιχειρηματία και τον έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του, παραπλεύρως της επιχείρησης.

Οι δράστες άμεσα κινήθηκαν και κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντιζαν να μην αφήσουν αποτυπώματα πουθενά.

Κρατώντας δεμένο επί μιάμιση ώρα τον επαγγελματία, έψαξαν παντού στο σπίτι για να βρουν το χρηματοκιβώτιο από το οποίο αφαίρεσαν αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Παράλληλα κατέστρεψαν τα καλώδια του τηλεφώνου και πήραν το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Οι ληστές αποχώρησαν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ και λίγο αργότερα ο επαγγελματίας κατάφερε να λυθεί και να καλέσει σε βοήθεια, σοκαρισμένος από αυτό που είχε συμβεί και τα όσα αντιμετώπισε για αρκετή ώρα απέναντι στους ληστές.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, έφτασαν στο χωριό το πρωί της Δευτέρας και προσπάθησαν να συλλέξουν όσα στοιχεία άφησαν πίσω τους οι δράστες, προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση, που έχει προκαλέσει αίσθηση στην περιοχή της Γορτυνίας αλλά και στην Ηλεία, όπου ο επαγγελματίας επίσης δραστηριοποιείται.

Γιάννης Σπυρούνης

Πηγή: ilialive.gr